$80.76+0.7887.57+0.41

Зепюр Брутян призналась, что ее роды проходили естественным путем

Актриса Зепюр Брутян в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что ее роды проходили естественным путем с применением эпидуральной анестезии.

Зепюр Брутян призналась, что ее роды проходили естественным путем
© Газета.Ru

"Рожала сама с эпидуральной анестезией. В родах нет ничего страшного. Особенно, когда понимаешь, что каждая схватка – это приближение встречи с малышом, которого ты ждала 9 месяцев", - отметила Брутян.

Супруга Павла Прилучного отметила, что роды проходили 15 часов. По ее словам, она решила не допускать артиста к процессу рождения ребенка, так как "мужчине не нужно знать и видеть все нюансы".

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в августе 2022 года. Актер рассказывал в интервью Надежда Стрелец, что сделал предложение возлюбленной спустя несколько свиданий. Церемония бракосочетания состоялась в Армении. На торжестве присутствовали родственники и друзья пары.

Осенью 2022 года СМИ написали о том, что Зепюр Брутян ждет ребенка. Через несколько месяцев актриса подтвердила эту новость. В конце апреля 2023 года Зепюр Брутян впервые стала мамой. У нее родился сын, которого она назвала Микаэлем. Ранее Брутян рассказала, как избавилась от живота после родов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий