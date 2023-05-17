Зепюр Брутян призналась, что ее роды проходили естественным путем

Актриса Зепюр Брутян в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что ее роды проходили естественным путем с применением эпидуральной анестезии.

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"Рожала сама с эпидуральной анестезией. В родах нет ничего страшного. Особенно, когда понимаешь, что каждая схватка – это приближение встречи с малышом, которого ты ждала 9 месяцев", - отметила Брутян.

Супруга Павла Прилучного отметила, что роды проходили 15 часов. По ее словам, она решила не допускать артиста к процессу рождения ребенка, так как "мужчине не нужно знать и видеть все нюансы".

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в августе 2022 года. Актер рассказывал в интервью Надежда Стрелец, что сделал предложение возлюбленной спустя несколько свиданий. Церемония бракосочетания состоялась в Армении. На торжестве присутствовали родственники и друзья пары.