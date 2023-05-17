Звезду "Терминатора" заметили с новыми зубами и бывшей

Больше десяти лет назад Кина запросила запретительный ордер против Ферлонга, а теперь ее видят в компании артиста уже второй раз.

В 2010 году он был условно осужден за нарушение судебного запрета приближаться к своей бывшей жене Рэйчел Нилэнд. В феврале 2013 года актер снова оказался за решеткой после того, как нарушил аналогичный запрет в отношении Кины. Суд запретил Ферлонгу общаться с Киной после ее неоднократных жалоб на побои со стороны актера, а также приговорил его к шести месяцам тюрьмы.