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Ума Турман вышла в свет с повзрослевшим сыном

Голливудская кинодива Ума Турман появилась перед журналистами в роскошном платье и под руку с повзрослевшим сыном Левоном, произведя настоящий фурор в Каннах.

Ума Турман вышла в свет с повзрослевшим сыном
© Eva.ru

Накануне состоялось открытие 76-го Каннского международного кинофестиваля, собравшее немало звезд шоу-бизнеса. Блистала перед репортерами и муза Квентина Тарантино Ума Турман. Правда в этом году на красную дорожку актриса вышла не одна, а в компании высокого блондина с голубыми глазами и яркой внешностью.

Молодым сопровождающим Турман оказался ее 21-летний сын Левон Хоук. Надо отдать юноше должное, ведь он сосредоточил на себе пристальное внимание публики и благодаря этому далеко не все заметили изрядно помятое платье его матери.

Eva.ru

К слову, о платье. Ума выбрала для появления на Каннском кинофестивале роскошный пыльно-розовый наряд от Dior, который дополнила длинная красная накидка и чокер. Светлые волосы знаменитости были собраны в беспорядочный пучок, создающий эффект легкой небрежности, а макияж отличался естественными тонами. Но говорили все исключительно о сыне актрисы.

Поклонники Турман отметили, что Левон не просто заметно возмужал, но и стал еще больше походить на свою маму. Кто-то тут же решил, что юноше стоит пойти по стопам Умы, а кто-то активно прочил ему блестящую модельную карьеру, заявляя, что он будто сошел со страниц глянцевого журнала.

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