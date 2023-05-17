Ума Турман вышла в свет с повзрослевшим сыном

Голливудская кинодива Ума Турман появилась перед журналистами в роскошном платье и под руку с повзрослевшим сыном Левоном, произведя настоящий фурор в Каннах.

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Накануне состоялось открытие 76-го Каннского международного кинофестиваля, собравшее немало звезд шоу-бизнеса. Блистала перед репортерами и муза Квентина Тарантино Ума Турман. Правда в этом году на красную дорожку актриса вышла не одна, а в компании высокого блондина с голубыми глазами и яркой внешностью.

Молодым сопровождающим Турман оказался ее 21-летний сын Левон Хоук. Надо отдать юноше должное, ведь он сосредоточил на себе пристальное внимание публики и благодаря этому далеко не все заметили изрядно помятое платье его матери.

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К слову, о платье. Ума выбрала для появления на Каннском кинофестивале роскошный пыльно-розовый наряд от Dior, который дополнила длинная красная накидка и чокер. Светлые волосы знаменитости были собраны в беспорядочный пучок, создающий эффект легкой небрежности, а макияж отличался естественными тонами. Но говорили все исключительно о сыне актрисы.