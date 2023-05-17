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Алена Водонаева посоветовала Гуфу не общаться с "крысами" после слива переписки с бывшей

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева прокомментировала в Telegram-канале слив переписки бывшей возлюбленной Гуфа Лесей Фак с рэпером.

«Любовница должна быть человеком надежным»
© Газета.Ru

Водонаева призвала Гуфа прекратить общаться с «крысами», которые сливают личные разговоры в сеть. «Любовница должна быть человеком надежным. Как и жена, собственно. Как и друзья. Ну, е-мое», — написала ведущая.

Ранее Фак опубликовала голосовые сообщения от Гуфа, в которых артист называет ее «бэйби», говорит, что соскучился, и предлагает встретиться на «нейтральной территории». По словам модели, музыкант звал ее на совместный отдых в Израиле за неделю до воссоединения с супругой Юлией Королевой. Бывшая жена рэпера Айза-Лилуна Ай призналась, что звезда ей тоже писал. Блогерша предположила, что ему все отказали, поэтому он «вернулся к той, кто всегда согласен».

Фак потребовала Гуфа больше не беспокоить ее или Айзу, иначе она опубликует все аудиозаписи и сообщения. В своем блоге Айза призналась, что решила прекратить созависимые отношения с экс-супругом.

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