Водонаева призвала Гуфа прекратить общаться с «крысами», которые сливают личные разговоры в сеть. «Любовница должна быть человеком надежным. Как и жена, собственно. Как и друзья. Ну, е-мое», — написала ведущая.

Ранее Фак опубликовала голосовые сообщения от Гуфа, в которых артист называет ее «бэйби», говорит, что соскучился, и предлагает встретиться на «нейтральной территории». По словам модели, музыкант звал ее на совместный отдых в Израиле за неделю до воссоединения с супругой Юлией Королевой. Бывшая жена рэпера Айза-Лилуна Ай призналась, что звезда ей тоже писал. Блогерша предположила, что ему все отказали, поэтому он «вернулся к той, кто всегда согласен».