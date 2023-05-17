54-летняя Бондарчук в прозрачном платье восхитила фанатов

Фотографии в прозрачном цветастом платье на фоне кустов сирени опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук.