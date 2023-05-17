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54-летняя Светлана Бондарчук в прозрачном платье восхитила пользователей сети

Фотографии в прозрачном цветастом платье на фоне кустов сирени опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук.

54-летняя Бондарчук в прозрачном платье восхитила фанатов
© Мослента

«Самая вкусная московская сирень», — подписала снимок модель.

«Необыкновенная женщина. Как вы украшаете вещи!», «Какой обалденный образ. Светлана!», «Очень стильно, женственно и вкусно», «Самая роскошная девушка», «Тот случай, когда с возрастом краше», — прокомментировали образ подписчики.

Ранее 61-летняя супруга Александра Малинина назвала способы «взрослеть красиво».

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