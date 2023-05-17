54-летняя Бондарчук в прозрачном платье восхитила фанатов

54-летняя Светлана Бондарчук в прозрачном платье восхитила пользователей сети
Фотографии в прозрачном цветастом платье на фоне кустов сирени опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук.
«Самая вкусная московская сирень», — подписала снимок модель.
«Необыкновенная женщина. Как вы украшаете вещи!», «Какой обалденный образ. Светлана!», «Очень стильно, женственно и вкусно», «Самая роскошная девушка», «Тот случай, когда с возрастом краше», — прокомментировали образ подписчики.
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