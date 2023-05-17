Бородина пожаловалась на таксиста

Телеведущая и блогер Ксения Бородина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как таксист увез к себе домой ее платье.

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«Два с половиной часа в ожидании платья. Таксист приехал в бутик, забрал его и пропал. Он сказал, что у него закончилась смена, и он увез платье к себе домой в Измайлово. Как вам такое?» — посетовала Бородина.

Она уточнила, что идея вызвать водителя такси в тарифе эконом принадлежала не ей. Спустя некоторое время Бородина опубликовала пост, в котором сообщила, что платье все-таки добралось до нее спустя три часа после заказа. Она также попросила фанатов оценить ее образ.