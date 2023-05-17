Чеботина ответила на обвинения Галич

«За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком, с ее командой и с ее свинским отношением. Моя команда из 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репетиционные риски перед „ВК“, мои финансовые потери — это все на совести одного человека. Я сейчас отдышусь, решу проблему и все напишу. Я никого не буду жалеть потому что никто не пожалел меня!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru) — заявила знаменитость в своих соцсетях.