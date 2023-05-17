Чеботина ответила на обвинения Галич: «Дала своей команде моментальный „фас“»
Исполнительница считает, что блогерша натравила на нее свою аудиторию.
Ида Галич накануне заявила, что певица Люся Чеботина сорвала ей новый выпуск шоу. Его суть в том, что приглашают известную личность, которая демонстрирует свои знания вместе с детьми школьного возраста.
«За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком, с ее командой и с ее свинским отношением. Моя команда из 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репетиционные риски перед „ВК“, мои финансовые потери — это все на совести одного человека. Я сейчас отдышусь, решу проблему и все напишу. Я никого не буду жалеть потому что никто не пожалел меня!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru) — заявила знаменитость в своих соцсетях.
И вот спустя почти сутки Чеботина решила прокомментировать обвинения Галич. «Смотрю на то, что происходит в СМИ и у меня вопрос. Близкий человек, как она себя называет, стал бы устраивать такую травлю в интернете в мой адрес? Давать своей команде моментальный „фас“ закупать статьи в тг-каналы против меня, зная меня столько лет, понимая, что причина должна быть действительно очень серьезной», — отметила исполнительница.
Люся добавила, что она не занимается хайпом в отличие от Иды. «Я всегда была против него и уж тем более такого. Я в этом не участвую. Просто очередной урок для меня… Близким надо в тяжелый момент помогать и поддерживать их, а не натравливать на них свою аудиторию зная причину», — заключила артистка.