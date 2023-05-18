Гасанханова призналась в романе с Давой

Блогерша Наташа Гасанханова в эфире YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» заявила, что встречается с Давидом Манукяном (Давой).

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Во время разговора с Ксенией Хоффман Гасанханова призналась экс-бойфренду Ольги Бузовой в любви. «Больше всех я люблю в этой жизни только Даву», — отметила она.

По словам Гасанхановой, она живет в одном доме с Давой. Звезда рассказала, что знакома с мамой блогера, а сам он ей понравился еще во время знакомства в телевизионном шоу.