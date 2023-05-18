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Блогерша Наташа Гасанханова призналась в романе с Давой

Блогерша Наташа Гасанханова в эфире YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» заявила, что встречается с Давидом Манукяном (Давой).

Гасанханова призналась в романе с Давой
© Газета.Ru

Во время разговора с Ксенией Хоффман Гасанханова призналась экс-бойфренду Ольги Бузовой в любви. «Больше всех я люблю в этой жизни только Даву», — отметила она.

По словам Гасанхановой, она живет в одном доме с Давой. Звезда рассказала, что знакома с мамой блогера, а сам он ей понравился еще во время знакомства в телевизионном шоу.

Были ли слова Гасанхановой шуткой, или же у нее с Манукяном реальный роман, она уточнять не стала. Блогерша заявила, что ревнует Даву к каждой девушке, которая «пытается к нему клеиться».

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