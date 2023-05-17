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49-летняя Юлия Высоцкая показала селфи без макияжа и фильтров

Актриса Юлия Высоцкая сняла и показала фолловерам селфи без макияжа и фильтров на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

49-летняя Юлия Высоцкая показала селфи без макияжа и фильтров
© Мослента

«Вот так беру себя за волосы и тащу. Не всегда получается оказаться там, где хочется, но всегда получается сдвинуться с места и рвануть», — написала артистка, опубликовав селфи, сделанное в зоне вылета аэропорта. Она позировала в кожаной куртке, с зачесанными назад и распущенными волосами, без косметики на лице.

«Выглядите шикарно», «Красотка», «Вы чудо», «Прекрасно выглядит Юля, но все равно наступает возраст, делаешь губки "уточкой", и вот они — морщины», «Хорошо выглядите», «Юля, красота», «Лучшая», «Невероятная женщина», «Замечательная», — написали россияне.

Ранее пользователи сети обсудили ноги 49-летней Юлии Высоцкой.

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