Шерилин Саркисян или просто Шер: чего вы точно не знали о культовой певице

- Карьера Шер началась с ее бэк-вокала в некоторых из самых знаковых песен 1960-х годов. Она озвучила классическую песню Ronettes «Be My Baby» и бессмертный хит Righteous Brothers «You’ve Lost That Lovin’ Feelin’». Эти записи помогли начать ее карьеру и закрепили ее место в истории музыки.

- В 1965 году культовая певица Шер выпустила свой альбом All I Really Want to Do, который имел огромный успех. Он прорвался в топ-20 Billboard 200, оставаясь в чартах впечатляющие 6 месяцев. Это стало важной вехой для Шер, так как это был ее первый альбом, попавший в Billboard 200.