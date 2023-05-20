Шерилин Саркисян или просто Шер: чего вы точно не знали о культовой певице

20 мая американская легенда Шер, известная многим как «Богиня поп-музыки», празднует 77-й день рождения.

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С первых дней в качестве певицы фолк-рока в 1960-х годах и до нынешнего статуса поп-дивы Шер постоянно раздвигала границы музыки и моды, что сделало ее одной из самых влиятельных и любимых артисток всех времен. "Рамблер" расскажет о Шер то, чего могут не знать даже преданные фанаты.

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- На самом деле Шер зовут Шерилин Саркисян и она армянка по отцу и американка по матери. Ее отец, Джон Саркисян, был американским водителем грузовика армянского происхождения, который, как известно, имел проблемы с наркотиками и азартными играми.

Ее мать, Джорджия Холт (урожденная Джеки Джин Крауч) была моделью и актрисой по совместительству.

- 8-летняя Шер дебютировала на экране в популярном американском ситкоме «Приключения Оззи и Харриет». Ее мать обеспечила роли для нее и ее сестры в шоу, что стало важной вехой в карьере молодой звезды. Это было началом долгого и успешного пути Шер, которая с тех пор стала одной из самых знаковых и любимых певиц и актрис всех времен.

- В 16-летнем возрасте Шер уже сделала смелый шаг, бросив школу и начав работать самостоятельно. Она переехала из Эль Сентро в Лос-Анджелес и начала брать уроки актерского мастерства, а также работала танцовщицей, чтобы обеспечить себя. Несмотря на свой юный возраст, Шер была полна решимости воплотить в жизнь свои мечты стать актрисой.

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- Карьера Шер началась с ее бэк-вокала в некоторых из самых знаковых песен 1960-х годов. Она озвучила классическую песню Ronettes «Be My Baby» и бессмертный хит Righteous Brothers «You’ve Lost That Lovin’ Feelin’». Эти записи помогли начать ее карьеру и закрепили ее место в истории музыки.

- Неудачный сингл Шер положил начало культовой карьере. Так, в 1964 году Бонни Джо Мейсон, более известная как Шер, выпустила свой первый сингл «Ringo, I Love You». Несмотря на все ее усилия, сингл не произвел впечатления и в конечном итоге оказался неудачным. Это было началом карьеры Шер.

- В 1965 году Шер выпустила свой второй сингл Dream Baby, который имел успех в Лос-Анджелесе. Это побудило ее сделать следующий шаг и выпустить свой дебютный сольный альбом, который вышел позже в том же году. Эфирное время сингла в Лос-Анджелесе стало важным фактором в ее решении заняться сольной карьерой и положило начало ее долгой и успешной музыкальной карьере.

- В 1965 году культовая певица Шер выпустила свой альбом All I Really Want to Do, который имел огромный успех. Он прорвался в топ-20 Billboard 200, оставаясь в чартах впечатляющие 6 месяцев. Это стало важной вехой для Шер, так как это был ее первый альбом, попавший в Billboard 200.

- В августе 1971 года мир был представлен культовому дуэту Сонни Боно и Шер, когда их шоу «Час комедии Сонни и Шер» транслировалось в 6 эпизодах. Шоу представляло собой уникальное сочетание комедии, музыки и звездных гостей, и имело огромный успех. Это был первый раз, когда они появились вместе на телевидении, и это положило начало их долгой карьере в индустрии развлечений.

- Шер и ее муж Сонни Боно добились невероятного успеха со своим развлекательным шоу «Час комедии Сонни и Шер», которое длилось три года и заработало в общей сложности 12 номинаций на премию «Эмми». Первоначальный успех шоу привел к тому, что пара получила собственное постоянное шоу, и во время его проведения оно было номинировано на множество наград, включая «Выдающийся эстрадный сериал», «Выдающийся сценарий для эстрадного сериала» и «Выдающиеся достижения в хореографии».

- В 1988 году Шер снялась в романтической комедии «Власть луны», и ее игра была настолько талантливой, что она была удостоена премии «Оскар» за лучшую женскую роль. Ее роль Лоретты Касторини, вдовы, которая влюбляется в брата своего жениха, была высоко оценена как критиками, так и публикой, а ее победа стала историческим моментом для премии «Оскар», поскольку она стала самой возрастной женщиной, когда-либо получавшей награду на церемонии вручения премии «Оскар». Ей было 49 лет.

- 30 июня 1975 года, всего через четыре дня после развода с Сонни Боно, Шер вышла замуж за рок-легенду Грегга Оллмана, соучредителя The Allman Brothers Band.

Она снова подала на развод всего через девять дней из-за его проблем с героином и алкоголем, но они помирились в течение месяца. Однако в 1979 году они все же развелись.

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- У Сонни у Шер родился один ребенок, Чаз Боно, в 1969 году. В 2009 году Чаз объявил себя трансгендерным мужчиной, а год спустя его переход от женщины к мужчине был официально оформлен.

От Грегга Оллмана у нее был один ребенок, Элайджа Блю, родившийся в 1976 году. Он певец и гитарист рок-группы Deadsy.