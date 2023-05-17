Как Бен Аффлек и Джей Ло стали мемом про проблемы в отношениях

Слухи о том, что в идиллия в отношениях актера Бена Аффлека и Дженнифер Лопес сменилась постоянными ссорами ходят уже не первый день. "Рамблер" расскажет, откуда они взялись.

Недавно в сети распространилось видео, где актер резко захлопнул дверь машины перед своей супругой, а затем развел руками перед фотографами. Видео с подписью о мнимой галантности стал мемом про трудности в отношениях.

Аффлек уже давно зарекомендовал себя как герой шуток о грусти, смирении и усталости. И теперь благодаря живой мимике актера видео стало мемом о проблемах отношений. Правда, депрессивное состояние актера связано вовсе не с яркой эмоциональностью.

Многие зрители убеждены, что проблемы в паре исходят из склонности актера с зависимостями. Напомним, что ранее Бен говорил, что ему свойственно ощущение базового дискомфорта, от которого он долгие годы пытался избавиться с помощью еды, алкоголя, секса, азартных игр, покупок и прочего.