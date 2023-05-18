Мария Кравченко отреагировала на критику интимных фото

Юмористка Мария Кравченко ответила на критику, направленную на ее эротическую фотосессию. Реакция артистки появилась в ее личном блоге в социальных сетях.

Кравченко отметила, что ежедневно работает над собой, чтобы становиться лучше. Форма, в которую ей удалось прийти, полностью ее устраивает:

Юмористка обратилась к "дядькам с узорчатых диванов" и женщинам, которые ставят на аватарку фотографии цветов, с просьбой жить "прекрасной эстетической жизнью". Всех, кому не нравится контент блога, Кравченко попросила отписаться или никак реагировать на публикации.

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