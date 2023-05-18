Раскрыта причина постоянных ссор Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Источник, близкий к семье актеров Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, назвал причину их семейных ссор. Недавно супруги устроили перепалку прямо на красной дорожке.

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«Бен хочет немного сбавить обороты. Ему это нужно, но не Дженнифер. У нее больше энергии, чем у Бена», – сообщает The Sun.

По словам источника, Дженнифер – это человек, который не любит отдыхать.

Также у Аффлека стало больше обязанностей после свадьбы с Лопес. Когда актер приходит домой, то хочет просто отключиться и ничего не делать, но, увы, так не получается.