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Раскрыта причина постоянных ссор Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Источник, близкий к семье актеров Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, назвал причину их семейных ссор. Недавно супруги устроили перепалку прямо на красной дорожке.

Раскрыта причина постоянных ссор Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
© РИА "ФедералПресс"

«Бен хочет немного сбавить обороты. Ему это нужно, но не Дженнифер. У нее больше энергии, чем у Бена», – сообщает The Sun.

По словам источника, Дженнифер – это человек, который не любит отдыхать.

Также у Аффлека стало больше обязанностей после свадьбы с Лопес. Когда актер приходит домой, то хочет просто отключиться и ничего не делать, но, увы, так не получается.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в 2022 году спустя 20 лет после первой помолвки. И уже через год стали появляться слухи о проблемах в отношениях пары. В Сети отмечают, что актер выглядит несчастным рядом со своей женой.

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