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Билли Айлиш рассталась с Джесси Разерфордом после семи месяцев романа

Певица Билли Айлиш рассталась со своим бойфрендом, фронтменом группы группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом, после семи месяцев романа. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на представителей исполнительницы.

Билли Айлиш рассталась с Джесси Разерфордом
© Газета.Ru

"Мы можем подтвердить, что Билли и Джесси расстались полюбовно и остались хорошими друзьями", — заявили в команде Билли Айлиш.

Впоследствии аналогичный комментарий дали менеджеры Джесси Разерфорда.

"Все слухи об измене — ложь. Оба в настоящее время свободны", — отметили они в беседе с TMZ.

В последний раз 21-летнюю Айлиш и 31-летнего Разерфорда видели вместе в прошлом месяце на "Коачелле".

Однако на ежегодном бале Института костюма Met Gala, который прошел 1 мая в Метрополитен-музее, певица появилась одна.

Впервые о романе Билли Айлиш и Джесси Разерфорда стало известно в октябре 2022 года.

В ноябре пара, которую разделяет десятилетняя разница в возрасте, подтвердила слухи, опубликовав совместную фотографию в соцсети.

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