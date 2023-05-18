Билли Айлиш рассталась с Джесси Разерфордом

Певица Билли Айлиш рассталась со своим бойфрендом, фронтменом группы группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом, после семи месяцев романа. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на представителей исполнительницы.

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"Мы можем подтвердить, что Билли и Джесси расстались полюбовно и остались хорошими друзьями", — заявили в команде Билли Айлиш.

Впоследствии аналогичный комментарий дали менеджеры Джесси Разерфорда.

"Все слухи об измене — ложь. Оба в настоящее время свободны", — отметили они в беседе с TMZ.

В последний раз 21-летнюю Айлиш и 31-летнего Разерфорда видели вместе в прошлом месяце на "Коачелле".

Однако на ежегодном бале Института костюма Met Gala, который прошел 1 мая в Метрополитен-музее, певица появилась одна.

Впервые о романе Билли Айлиш и Джесси Разерфорда стало известно в октябре 2022 года.