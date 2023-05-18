Популярная юмористка пожаловалась на проблемы со здоровьем

Популярная российская юмористка, креативный продюсер шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Соответствующий пост был опубликован в четверг, 18 мая, в ее Telegram -канале.

«Лосось соленый я теперь не ем (возможно, никогда больше). (...) Провела сутки в полусне-полубреду с высоченной температурой», — написала она.

Продюсер шоу «Женский Stand Up» сообщила, что собиралась поехать с высокой температурой на съемки, но в итоге из-за плохого самочувствия решила остаться дома. «Святой человечек, мой врач, к вечеру прокапал и сбил температуру», — добавила она.