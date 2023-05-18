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Дочь Джуда Лоу вышла в свет в прозрачном платье

Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис посетила Каннский кинофестиваль в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

Дочь Джуда Лоу вышла в свет в прозрачном платье
© Lenta.ru

22-летняя модель появилась на премьере фильма «Монстр» в мини-платье черного цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело.

При этом грудь знаменитости прикрывала кружевная отделка, среди прочего вещь дополнял широкий кожаный ремень с золотой бляшкой. В качестве обуви манекенщица предпочла туфли в тон на высоком каблуке.

На размещенных кадрах видно, что свой образ Лоу дополнила короткими перчатками и капроновыми колготками. Что касается макияжа, она предпочла мейкап в нюдовых тонах и нанесла красную помаду на губы. Короткие волосы девушки убрали от лица с помощью геля.

Lenta.ru
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