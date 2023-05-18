Пластика и диеты отразились на лице Ларисы Долиной

Выглядеть молодо и оставаться долгие годы красивой мечтает каждая женщина. Вот и Лариса Долина в погоде за этой мечтой часто практикует жесткие диеты, посещает пластических хирургов и разбавляет свой гардероб современными нарядами.

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Хотя, по мнению специалистов, прикладываемые певицей усилия оказываются тщетны.

Врачи-косметологи считают, что реальный возраст Долиной выдают морщины и отеки под глазами.

Возможно поэтому, она часто прибегает за помощью к фотошопу, чтобы убрать на снимках мешки под глазами и возрастные изменения на шее, а также старается не появляться на публике без макияжа, либо скрывать лицо за темными очками.

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Эксперты полагают, что подобная проблема на лице возникла из-за плотного рабочего графика Ларисы Александровны, не исключают, что отразились на этом переживания перед концертами и накопленная усталость. Но также возможно это связано с более серьезными проблемами – работой сердца или почек.

А ведь последние несколько недель подряд Долина и правда испытывает стресс. Ведь звезда участвует в музыкальном теле конкурсе, а пару ей составляет ее внучка.