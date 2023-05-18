Анджелина Джоли нашла новый способ заработать

«Atelier Jolie — это место для творческих людей, которые будут сотрудничать с квалифицированными портными, закройщиками и мастерами со всего мира. К этому запуску меня побудило глубокое уважение к портным и мастерам, с которыми я работала на протяжении многих лет, а также желание стать частью движения самовыражения», — пояснила Джоли в описании.