$80.76+0.7887.57+0.41

Анджелина Джоли нашла новый способ заработать

Американская актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли объявила о запуске модного дома Atelier Jolie. О новом способе заработка она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Анджелина Джоли нашла новый способ заработать
© Lenta.ru

Знаменитость опубликовала пост, в котором сообщила, что к открытию собственного бренда одежды и аксессуаров ее подтолкнуло многолетнее сотрудничество с портными и ювелирными мастерами. По словам телезвезды, клиенты будут самостоятельно разрабатывать дизайны нарядов, а воплощением их идей займется креативная команда.

«Atelier Jolie — это место для творческих людей, которые будут сотрудничать с квалифицированными портными, закройщиками и мастерами со всего мира. К этому запуску меня побудило глубокое уважение к портным и мастерам, с которыми я работала на протяжении многих лет, а также желание стать частью движения самовыражения», — пояснила Джоли в описании.

При этом актриса уточнила, что в работе швеи будут использовать только качественные винтажные ткани, поскольку она является сторонницей устойчивой моды.

«Вы сможете отремонтировать или переработать вещь из своего шкафа, которую хотите оживить, улучшить ее посадку, вдохнуть новую жизнь в то, что можно было бы выбросить, и создать качественную семейную реликвию с личным смыслом», — заключила она.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий