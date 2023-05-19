Лере Кудрявцевой исполнилось 52 года, и звезда не перестает поражать поклонников своей яркой внешностью. Это замечают и мужчины. Лера Кудрявцева известна не только своей работой на телевидении, но и бурными романами с другими знаменитостями.

О том, что известно о личной жизни Леры Кудрявцевой, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Первый муж, Сергей Ленюк

Первым мужем Леры Кудрявцевой стал музыкант Сергей Ленюк, который состоял в группе “Ласковый май”. Они поженились, когда Кудрявцевой было 19 лет. Тогда же она родила своего первого ребенка — сына Жана, которого назвали в честь Жан-Клода Ван Дамма.

Однако брак распался спустя два года, причиной стали бытовые проблемы. Семья жила в одной квартире со свекровью и Лере это не нравилось. Кроме того она поймала супруга на измене. Сама она рассказывала, что первый развод был для нее очень болезненным, но она нашла в себе силы для реабилитации.

Второй муж, бизнесмен Матвей Морозов

Возлюбленные поженились спустя три месяца после знакомства и их история любви казалась поклонникам настоящей сказкой. Однако они много работали и редко бывали дома, поэтому Лера не была погружена в подробности бизнеса своего мужа. Сама она не особо распространялась о нем в СМИ и редко выходила в свет вместе.

Позднее выяснилось, что мужчина зарабатывал деньги обманным путем. Спустя три года после свадьбы его посадили в тюрьму, а Кудрявцева подала на развод.

Отношения с Сергеем Лазаревым

Соцсети

Этот роман был одним из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе. В 2008 году стало известно, что Лера Кудрявцева встречается с Сергеем Лазаревым. Они состояли в отношениях пять лет и поклонники с нетерпением ждали звездную свадьбу, но до кольца дело не дошло. Пара рассталась и позже сообщила о том, что между ними были разногласия в семейной жизни: Лера хотела остепениться и завести семью, а Сергей был сфокусирован на своей карьере. Сейчас они остаются хорошими друзьями и постоянно подшучивают над своими отношениями в социальных сетях.

Третий муж, хоккеист Игорь Макаров

Соцсети