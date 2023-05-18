Повереннова рассказала, что в 40 лет "поставила на себе крест"

Актриса Дарья Повереннова в 40 лет "поставила на себе крест"
Актриса Дарья Повереннова была уверена, что не выйдет замуж, когда ей исполнилось 40 лет, потому что больше не хотела строить отношения "с кем попало". Об этом она рассказала на YouTube-шоу "Откройте, Давид!".
По словам Дарьи, она всегда хотела, чтобы рядом был честный человек. Тем не менее, до 40 лет ей никого подходящего встретить не удавалось:
"Думала, что останусь одна. Ну есть же такие женщины. Вот мне надо было прожить 40 лет и пройти через разные отношения, чтобы наконец встретить человека, который вписывается в мою идеальную картину мира".
Повереннова была женой режиссера Александра Жигалкина, в браке с ним родилась ее дочь. Позже актриса полюбила актера Валерия Николаева и развелась с мужем. Она также встречалась с коллегой Анатолием Руденко, но им, на взгляд Поверенновой, помешала большая разница в возрасте — 10 лет.
С 2021 года Дарья замужем за руководителем Московской школы управления "Сколково" Андреем Шароновым. Прежде чем пожениться они были в отношениях восемь лет.
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