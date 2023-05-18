47-летняя Терон показала мускулистые руки на новых фото

Актриса Шарлиз Терон продемонстрировала накачанные руки на новых фотографиях. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

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47-летняя Шарлиз Терон выложила в социальных сетях серию кадров со съемок десятой части «Форсажа». Актриса сфотографировалась в гримерке в серой майке в рубчик, показав мускулистые руки.

Подписчики Шарлиз Терон восхитились ее физической формой. «Вот это мышцы», «Мне нравятся твои мускулы», «Капитан Марвел», «Сильная женщина», «Взрывная блондинка», — писали интернет-пользователи в комментариях.