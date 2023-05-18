Билли Айлиш рассталась со своим бойфрендом

Звездная пара решила разойтись мирно и остаться друзьями. Представители Айлиш опровергли слухи о том, что расставание произошло из-за измены. «Мы можем подтвердить, что Билли и Джесси расстались полюбовно», – цитирует их издание Page Six.

В последний раз поп-дива была замечена в компании Резерфорда в прошлом месяце во время фестиваля «Коачелла» в Калифорнии. В начале мая на крупнейшем модном мероприятии Met Gala в Нью-Йорке Айлиш появилась уже без своего спутника.