Билли Айлиш рассталась со своим бойфрендом
Популярная американская певица Билли Айлиш рассталась со своим молодым человеком. Отношения исполнительницы с музыкантом Джесси Резерфордом продолжались полгода.
Звездная пара решила разойтись мирно и остаться друзьями. Представители Айлиш опровергли слухи о том, что расставание произошло из-за измены. «Мы можем подтвердить, что Билли и Джесси расстались полюбовно», – цитирует их издание Page Six.
В последний раз поп-дива была замечена в компании Резерфорда в прошлом месяце во время фестиваля «Коачелла» в Калифорнии. В начале мая на крупнейшем модном мероприятии Met Gala в Нью-Йорке Айлиш появилась уже без своего спутника.
В июне 2022 года Билли Айлиш рассталась с актером Мэттью Тайлером Ворсом.
Ранее сообщалось, что Билли Айлиш дебютировала в качестве актрисы. Она снялась в мини-сериале Дональда Гловера «Рой».