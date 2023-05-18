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Билли Айлиш рассталась со своим бойфрендом

Популярная американская певица Билли Айлиш рассталась со своим молодым человеком. Отношения исполнительницы с музыкантом Джесси Резерфордом продолжались полгода.

Билли Айлиш рассталась со своим бойфрендом
© Мир24

Звездная пара решила разойтись мирно и остаться друзьями. Представители Айлиш опровергли слухи о том, что расставание произошло из-за измены. «Мы можем подтвердить, что Билли и Джесси расстались полюбовно», – цитирует их издание Page Six.

В последний раз поп-дива была замечена в компании Резерфорда в прошлом месяце во время фестиваля «Коачелла» в Калифорнии. В начале мая на крупнейшем модном мероприятии Met Gala в Нью-Йорке Айлиш появилась уже без своего спутника.

В июне 2022 года Билли Айлиш рассталась с актером Мэттью Тайлером Ворсом.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш дебютировала в качестве актрисы. Она снялась в мини-сериале Дональда Гловера «Рой».

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