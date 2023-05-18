Максим Матвеев рассказал, какие женщины ему нравятся

Признаемся честно, всей редакцией завидуем Иде Галич: недавно она встретилась и побеседовала с актером Максимом Матвеевым. Звезда суперрейтингового сериала «Триггер» стал гостем свежего выпуска YouTube-шоу Иды «Есть вопросики».

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В процессе разговора собеседники обсудили работу, личную жизнь, воспитание детей и даже любимый женский типаж Максима. Так, секс-символ российского кино и по совместительству супруг Елизаветы Боярской признался, что ему нравятся женщины, которые нравятся сами себе.

«Когда человек в гармонии с самим собой, это очень чувствуется, — рассказал Максим. — Себя нужно любить во всех проявлениях, даже в гневе».

При этом 40-летний актер подчеркнул, что перегибать палку в данном случае тоже не надо. Под перегибом Матвеев имел в виду стремление быть идеальной.

«Это не то. Любить самого себя — это в первую очередь принимать свои недостатки и нюансы внешности и характера», — сказал исполнитель главной роли в сериале «Шерлок Холмс в России».

Максим Матвеев счастливо женат на Елизавете Боярской. Это второй брак Максима: в 2008 году его супругой стала актриса Яна Сексте, однако уже в 2009-м они развелись.

Максим Матвеев и Лиза Боярская считаются образцовой парой, скандалы, интриги, расследования — это не про них. У супругов двое детей: в 2012 году актриса подарила Максиму старшего сына Андрея, а в 2018 году в семье появился младший сын Григорий. В интервью Иде Галич актер признался, что сам возит детей в школу и кружки.

«Когда надо, мы пользуемся услугами нянь или бабушек, но я люблю сам это делать, для меня это какой-то фан», — признался примерный семьянин Максим Матвеев.

Также он рассказал, что в данный момент живет в Санкт-Петербурге, потому как там удобнее растить детей: все секции ближе, чем в столице.

«В Москве, пока довезешь из школы в кружок и обратно, полдня потратишь, а в Петербурге — пять минут туда, двадцать сюда», — пояснил супруг Лизы Боярской.