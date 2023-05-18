Караулова рассказала о любви к уборке дома

«Но я сама обожаю пылесосить, и если я дома, то могу делать это несколько раз в день. Мои родные над этим смеются. Просто я фанатик чистоты. А муж у меня действительно рукастый. У Андрея техническое образование, поэтому он может все починить, техника его любит», — отметила Караулова.