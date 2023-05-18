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Юлианна Караулова рассказала о любви к уборке дома

Новая ведущая интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале, певица Юлианна Караулова в интервью для Teleprogramma.pro рассказала, что любит убирать и может пропылесосить дома несколько раз в день.

Караулова рассказала о любви к уборке дома
© Lenta.ru

Певица отметила, что редко успевает готовить, а держать дом в чистоте ей помогает помощница. Однако, по словам Карауловой, ей также нравится наводить порядок самостоятельно.

«Но я сама обожаю пылесосить, и если я дома, то могу делать это несколько раз в день. Мои родные над этим смеются. Просто я фанатик чистоты. А муж у меня действительно рукастый. У Андрея техническое образование, поэтому он может все починить, техника его любит», — отметила Караулова.

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