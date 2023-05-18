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Стилист сравнила Боню с западными звездами в Каннах словами «кажется смешной»

Российский стилист Виктория Хандус сравнила телеведущую Викторию Боню с западными звездами на Каннском кинофестивале со словами «кажется смешной». Соответствующий материал появился на сайте издания «Дни.ру».

«Кажется смешной»: стилист — о Боне
© Lenta.ru

По словам эксперта, знаменитости выбрали для своих нарядов королевский стиль, однако на их фоне бывшая участница телепроекта «Дом-2» смотрелась нелепо. «Мы увидели актеров и актрис в царственных сдержанных образах, и Вика Боня рядом с ними в своем костюме попугайчика кажется просто смешной», — заявила она.

Специалист объяснила, что к самому платью Бони никаких претензий нет, поскольку оно эффектное и подходит к ее характеру. «Кажется, будто на это зеленое платье ее вдохновили кактусы, с которыми она так любит проводить всевозможные обряды», — уточнила собеседница издания.

В апреле Виктория Боня показала лицо после первой пластической операции. Было видно, что изменения затронули линию подбородка, на коже в районе которой оказались гематомы.

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