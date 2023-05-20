Джоли продемонстрировала идеальный образ на лето

Каждый выход Анджелины неизменно становится модным мини-событием. И ее свежее появление в Нью-Йорке не стало исключением. Оскароносная актриса продемонстрировала отличный легкий образ на лето: плиссированное макси-платье кремового цвета с льняным жакетом в тон, вместительной бежевой сумкой и белыми босоножками на платформе. Согласитесь, очень элегантно, да и защита от обжигающих солнечных лучей обеспечена. Берем этот универсальный летний лук из категории «и в пир, и в мир» на заметку.

Кстати, теперь к модным образам Джоли будет повышенное внимание: на днях звезда объявила об открытии собственного бренда одежды Atelier Jolie. Цель проекта, как всегда, благородная: создать рабочие места для беженцев и других обделенных привилегиями групп общества. Концепция тоже интересная — покупателям предлагается принять непосредственное участие в дизайне вещей. Про осознанное потребление, конечно, тоже не забыли: при создании новинок будут использоваться исключительно винтажные ткани, а клиенты смогут ремонтировать или перерабатывать вещи из своего шкафа, чтобы вдохнуть в них новую жизнь, вместо того чтобы выбрасывать.