Звезда "Бригады" не слышит от мужа слов любви

Актриса Дарья Повереннова рассказала в интервью с журналистом Давидом Виннером, что ее муж Андрей Шаронов никогда не говорил слова любви.

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Повереннова призналась, что не слышала «я тебя люблю» от супруга. «Даже предложение было сделано в такой форме, что я переспросила: «Ты мне предложение что ли делаешь?» Он такой: «Ну да», — поделилась артистка.

По словам Поверенновой, Шаронов «другой природы человек», который выражает свою любовь не словами, а поступками. Она отметила, что муж «не кричит о своих чувствах». Актриса призналась, что до встречи с бизнесменом никогда с таким не сталкивалась. Она думала, что в их отношения «что-то не так», и винила себя в этом.

Позже Повереннова поняла, что ее муж — другого склада ума.