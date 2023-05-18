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Кейт Миддлтон в платье за 3000 фунтов посетила центр для детей с ментальными проблемами

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила лондонский центр для детей с ментальными расстройствами Anna Freud по случаю Недели повышения осведомленности о душевном здоровье. Об этом сообщает Daily Mail.

Миддлтон в платье за 3000 фунтов посетила центр для детей
© Газета.Ru

Во время посещения центра супруга принца Уильяма приняла участие в круглом столе, где обсудила вопросы душевного здоровья, актуальные для сегодняшних молодых людей. Она также встретилась с группой школьников, которые в формате игры изучали, как они умеют справляться с тревогой.

Для посещения центра Кейт Миддлтон выбрала изумрудно-зеленое миди-платье бренда Suzannah London стоимостью в £3000 с рукавами-фонариками и застежкой на пуговицах. Она дополнила его белыми туфлями Alessandra Rich и серьгами бюджетного бренда аксессуаров и бижутерии Accessorize.

Это не первый раз, когда Кейт Миддлтон выбирает платье бренда Suzannah London. Несколькими днями ранее она появлялась на публике в наряде того же фасона, но белого цвета.

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