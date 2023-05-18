Мать Кафельниковой сообщила, что ее муж записывает на нее компроматы

«Чувствую боль от событий в Москве. Возвращение Алеси в Москву и их очередной скандал с Егором. Где он записывает компроматы на нее и кошмарные видеодопросы. Пересылает каким-то, на его взгляд, нужным людям», — посетовала мать Кафельниковой.