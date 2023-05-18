Мать Кафельниковой сообщила, что ее муж записывает на нее компроматы

Мать Алеси Кафельниковой сообщила, что муж модели записывает на нее компроматы
Мать российской модели Алеси Кафельниковой Мария Тишкова забила тревогу из-за несчастного брака дочери. По ее словам, бизнесмен Георгий Петришин записывает на знаменитость компромат.
Напомним, что 24-летняя звезда подиума вышла замуж в 2021 году. Изначально семейная жизнь модели складывалась удачно, однако со временем супруг стал плохо с ней обращаться. Об этом Тишкова рассказала в личном блоге.
«Чувствую боль от событий в Москве. Возвращение Алеси в Москву и их очередной скандал с Егором. Где он записывает компроматы на нее и кошмарные видеодопросы. Пересылает каким-то, на его взгляд, нужным людям», — посетовала мать Кафельниковой.
В завершение женщина заявила о желании помочь дочери. Также она задалась вопросом, откуда в Петришине столько жестокости.