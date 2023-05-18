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Мать Алеси Кафельниковой сообщила, что муж модели записывает на нее компроматы

Мать российской модели Алеси Кафельниковой Мария Тишкова забила тревогу из-за несчастного брака дочери. По ее словам, бизнесмен Георгий Петришин записывает на знаменитость компромат.

Мать Кафельниковой сообщила, что ее муж записывает на нее компроматы
© Слово и Дело

Напомним, что 24-летняя звезда подиума вышла замуж в 2021 году. Изначально семейная жизнь модели складывалась удачно, однако со временем супруг стал плохо с ней обращаться. Об этом Тишкова рассказала в личном блоге.

«Чувствую боль от событий в Москве. Возвращение Алеси в Москву и их очередной скандал с Егором. Где он записывает компроматы на нее и кошмарные видеодопросы. Пересылает каким-то, на его взгляд, нужным людям», — посетовала мать Кафельниковой.

В завершение женщина заявила о желании помочь дочери. Также она задалась вопросом, откуда в Петришине столько жестокости.

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