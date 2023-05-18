Подписчики в ужасе от новых фото Ханде Эрчел: в чем дело

В последнее время под постами турецкой звезды страсти кипят не хуже, чем в «Постучись в мою дверь». Реакция подписчиков актрисы молниеносно меняется от абсолютных восторгов до жесткого хейта и наоборот. И новые фото Ханде не стали исключением. На снимках девушка предстала в очаровательном мини-платье глубокого синего цвета с трендовыми массивными воланами и подчеркнула длинные стройные ноги туфлями на высоком каблуке. Однако часть пользователей Сети не то что не одобрила образ девушки, но пришла в настоящий ужас от ее внешнего вида.

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Оказалось, что причина такого беспокойства подписчиков Эрчел кроется в ее худобе. Аудитория и раньше подмечала, что с каждым новым постом девушка выглядит все более и более истощенной, но в этот раз в комментариях разразилась настоящая буря. «Дорогая Ханде, ты похудела», «Ушла твоя красота, бедняжка», «Посмотрите на меня, у меня есть кости», «Что-то совсем исхудала, так не пойдет», «Ты стала мумией», «Что это, боже, девушка буквально стала скелетом», «Съешьте хоть что-нибудь», — пишут то ли взволнованные, то ли шокированные подписчики актрисы.