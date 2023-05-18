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Оксана Самойлова эмоционально обратилась к Джигану из-за семейных проблем: «Все, я ухожу из дома»

После ссоры в звездной семье все вернулось на круги своя. Джиган теперь живет на на съемной квартире, а дома, где может уделять достаточно времени воспитанию детей. Но вчера рэпер в сторис не появлялся — ни в своих, ни у Оксаны Самойловой. Судя по всему, отправился по делам, оставив наследников на супругу.

Самойлова эмоционально обратилась к Джигану из-за семейных проблем
© Super.ru

И, как назло, день у деток не задался с самого начала: трехлетнего Давида укусила черепаха, восьмилетняя Лея поранила руку, а у шестилетней Майи на лице появились красные пятна. «Я приехала домой, увидела Майю и так расстроилась опять. Я не знаю, что это, я уже созвонилась с педиатром, придется в больницу ехать проверять, что это такое», — заволновалась Оксана. Подписчики предположили, что у девочки ветрянка, — к такому повороту событий блогерша явно оказалась не готова: «Только не это. Я только разобралась с Леиной рукой. Денис, все, я ухожу из дома».

Все же решено было с постановкой диагноза повременить и намазать укусы Майи заживляющей мазью. К счастью, лечение сработало. «Новых высыпаний нет, вчерашние подсушились. Похоже, все-таки укусы. Но будем наблюдать. Жизнь сегодня налаживается», — вздохнула с облегчением заботливая мама. И хотя Оксана справилась со всеми проблемами сама, Джигану все же стоит быть внимательнее к сигналам жены. Взять часть домашних обязанностей на себя он точно может: раз с пивком он завязал, свободного времени явно стало больше.

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