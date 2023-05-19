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Дарья Мельникова объявила о поиске нового партнера

О поиске нового партнера заявила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) звезда сериала «Папины дочки», актриса Дарья Мельникова. Она опубликовала серию фотографий, на которых изображена в купальнике.

Дарья Мельникова объявила о поиске нового партнера
© Соцсети

«Ну что ж… Ищу партнера для совместной… Выплаты ипотеки. Неплатежеспособных просьба не беспокоить», — написала Мельникова.

В комментариях один из ее фолловеров-мужчин уточнил сумму ежемесячного платежа. «Я буду копить», — пообещал другой после уточнения звезды, что это «очень много».

Мослента

Несколько подписчиц выразили желание воспользоваться способом актрисы, им понравилась идея так заявить о желании познакомиться с мужчиной.

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