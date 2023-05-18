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Актриса Рэйчел Вайс впервые рассказала о выкидыше

Популярная английская актриса Рэйчел Вайс в интервью Independent впервые рассказала о пережитом выкидыше.

Актриса Рэйчел Вайс впервые рассказала о выкидыше
© Кадр из сериала

Артистка рассказывала, что ее удивила негативная реакция зрителей на сцены в сериале «Связанные насмерть», где Вайс сыграла сразу двух сестер-близнецов, которые работают гинекологами. Так, создателей проекта обвинили излишне драматичных и реалистично снятых сценах с выкидышами.

Вайс отметила, что старалась просто рассказать историю о женском опыте, и ей не казалось, что ситуации были преувеличены и слишком драматизированы.

«У женщин были выкидыши, у меня был выкидыш. Внезапно видишь кровь, вытекающую из твоего тела, все это просто часть женского опыта жизни», — призналась актриса.

Сейчас Вайс воспитывает 16-летнего сына, а то, когда произошло случившееся звезда не рассказала.

По ее словам, общество не привыкло видеть такой опыт в кино, поэтому это может открыть сериалу новые возможности.

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