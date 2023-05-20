Костенко высказалась об асимметричной груди после пластики

Модель и блогерша Анастасия Костенко ответила на высказывания подписчиков об асимметрии груди. Об этом она написала в личном блоге.

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В мае 29-летняя жена футболиста Дмитрия Тарасова сделала операцию по увеличению груди. Хирургическое вмешательство происходило в клинике в Дубае. Она объясняла, что ее формы стали меньше после грудного вскармливания. Недавно она показала фигуру в купальнике, и подписчики заметили асимметрию груди. Один из пользователей соцсетей написал в комментариях: «Одна больше другой — это заметно невооруженным глазом».

Анастасия Костенко поспешила ответить на высказывание в личном блоге: «Я нисколько не жалею. Все получилось очень красиво. Тогда интересно сыграл отек и свет из окна. Кажется, что они разной формы, но нет. Все симметрично и очень красиво».