Seville о Билане: «Мы все равно не сможем друг без друга»

Она рассказала о своей музыкальной карьере и тех, кому благодарна в своем становлении как артистки.

© WomanHit.ru

В эфире шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» солистка группы «Artik&Asti» Севиль Велиева, известная также как сольная певица Seville, исполнила популярные хиты вместе со своими музыкантами и рассказала о своей музыкальной карьере и тех, кому она благодарна в своем становлении как артистки.

Видео дня

Впервые Seville получила широкую известность благодаря участию в телешоу «Голос-3» и, хоть тогда она потерпела неудачу, сейчас с теплотой вспоминает о проекте. Напомним,что по итогам слепых прослушиваний изначально Севиль в качестве наставника выбрала Леонида Агутина, несмотря на то, что Дима Билан был первым, кто повернулся к ней. Спустя годы, ведущие шоу Брагин, Гордеева и Захар узнали, почему Агутин, а не Билан тогда сталглавным для нее.

«Главным для меня стали и Леонид Агутин, и Дима Билан, — парировала Севиль. - Сначала в этом конкурсе я выбрала Агутина, но потом я поняла, что мы все равно не сможем друг без друга — без Димы. По счастливой случайности и обстоятельствам он меня потом спас. И он до сих пор, когда мы видимся, мало того, „Новую волну“ помнит, еще и „Голос“. Дим, я тебя очень сильно люблю и восхищаюсь тобой как артистом, а теперь рада видеть тебя еще чаще».

Проект «Голос 3» не сильно изменил карьеру Seville, поворотной стала встреча с Артемом Умрихином. 8 ноября 2021 года певица выложила в открытый доступ видео со своего живого концерта, а именно кавер на трек «Чувства», и через 4 часа в социальные сети ей написал Artik. Помочь Артему увидеть запись помогли поклонники Seville. А сама Севиль призналась, что в начале не поверила, что это действительно он.

«Спасибо людям, которые под моим постом начали отмечать Артема, — поблагодарила Севиль в эфире „Авторадио“. — Причем, я не поверила, когда на заблокированном экране впервые увидела уведомление о сообщении от него. Я даже не сразу его открыла, потому что было очень много фейковой информации, не придала этому значения. Потом, когда я отслеживала комментарии, увидела, что это верифицированная страница Artik и поняла, что это действительно он».

После этого музыкальная карьера пошла в гору, свое существование продолжила группа «Artik&Asti» уже в новом составе. Их первый трек «Гармония» за год стал десятикратно платиновым. Певица прокомментировала свой вклад в успех и заслуги создателя и руководителя коллектива Артема Умрихина.