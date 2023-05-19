Джонни Депп опоздал на вечеринку Dior в Каннах
Гости вечеринки дома моды Dior в Каннах ожидали Джонни Деппа, который опоздал на мероприятие. Об этом пишет WWD.
Депп опоздал на собственную пресс-конференцию, которая проходила в рамках Каннского кинофестиваля, а после с задержкой прибыл на ужин в Club Albane на крыше отеля JW Marriott.
Джонни Депп продлил контракт с брендом Dior, оставшись амбассадором аромата Sauvage.
"Они никогда не заставляли меня быть кем-то другим во время съемок кампаний - это аутентично, реально, это включение моего собственного стиля, и я очень ценю это", - сказал актер.
Стиль кампаний Sauvage Депп охарактеризовал как "уникальный баланс между остротой и элегантностью".