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Джонни Депп опоздал на вечеринку Dior в Каннах

Гости вечеринки дома моды Dior в Каннах ожидали Джонни Деппа, который опоздал на мероприятие. Об этом пишет WWD.

Джонни Депп опоздал на вечеринку Dior в Каннах
© Газета.Ru

Депп опоздал на собственную пресс-конференцию, которая проходила в рамках Каннского кинофестиваля, а после с задержкой прибыл на ужин в Club Albane на крыше отеля JW Marriott.

Джонни Депп продлил контракт с брендом Dior, оставшись амбассадором аромата Sauvage.

"Они никогда не заставляли меня быть кем-то другим во время съемок кампаний - это аутентично, реально, это включение моего собственного стиля, и я очень ценю это", - сказал актер.

Стиль кампаний Sauvage Депп охарактеризовал как "уникальный баланс между остротой и элегантностью".

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