Рианна снялась топлес на последних сроках беременности
Певица Рианна опубликовала фотографии топлес. Соответствующими снимками она поделилась с поклонниками в соцсети.
На архивных кадрах 35-летняя Рианна позирует без бюстгальтера на последних сроках беременности, прикрывая обнаженную грудь руками.
На ней были кружевные стринги, туфли на шпильке со змеиным принтом и ювелирные украшения — серьги, колье, браслеты и кольца.
В подписи к публикации исполнительница рассказала, что эти фотографии были сделаны во время первой беременности.
"Малыш Риза... Он во мне и понятия не имеет, насколько сумасшедшая его мама и какой одержимой он ее сделает", — написала она.
Звезда назвала материнство "магией".
Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями в мае 2022 года. У них родился сын Риза Этельстон. Они назвали первенца в честь лидера хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Роберта Диггза, более известного под творческим псевдонимом RZA.
В настоящее время звезды снова ожидают ребенка, предположительно, девочку. Певица объявила о второй беременности во время "Супербоула — 2023", через девять месяцев после первых родов.