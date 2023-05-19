Рианна снялась топлес на последних сроках беременности

Певица Рианна опубликовала фотографии топлес. Соответствующими снимками она поделилась с поклонниками в соцсети.

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На архивных кадрах 35-летняя Рианна позирует без бюстгальтера на последних сроках беременности, прикрывая обнаженную грудь руками.

На ней были кружевные стринги, туфли на шпильке со змеиным принтом и ювелирные украшения — серьги, колье, браслеты и кольца.

Газета.Ru

В подписи к публикации исполнительница рассказала, что эти фотографии были сделаны во время первой беременности.

"Малыш Риза... Он во мне и понятия не имеет, насколько сумасшедшая его мама и какой одержимой он ее сделает", — написала она.

Звезда назвала материнство "магией".

Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями в мае 2022 года. У них родился сын Риза Этельстон. Они назвали первенца в честь лидера хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Роберта Диггза, более известного под творческим псевдонимом RZA.