Актриса Эмма Уотсон ушла от сына миллиардера
Звезда "Гарри Поттера", актриса Эмма Уотсон рассталась Брэндом Грином, сыном миллиардера Филипа Грина. Об этом сообщает Daily Mail.
Впервые папарацци заметили Уотсон и Грина летом 2022 года на отдыхе в Италии. Роман влюбленных длился 1,5 года, но в начале 2023 года они решили расстаться. Однако пресса узнала об этом только в мае.
Весной этого года Уотсон также заметили на концерте Тейлор Свифт с одним из бывших бойфрендов.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что актриса из "Зачарованных" Шеннен Доэрти рассталась с мужем.