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Актриса Эмма Уотсон ушла от сына миллиардера

Звезда "Гарри Поттера", актриса Эмма Уотсон рассталась Брэндом Грином, сыном миллиардера Филипа Грина. Об этом сообщает Daily Mail.

Впервые папарацци заметили Уотсон и Грина летом 2022 года на отдыхе в Италии. Роман влюбленных длился 1,5 года, но в начале 2023 года они решили расстаться. Однако пресса узнала об этом только в мае.

Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон назвала причину ухода из кино

Весной этого года Уотсон также заметили на концерте Тейлор Свифт с одним из бывших бойфрендов.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что актриса из "Зачарованных" Шеннен Доэрти рассталась с мужем.

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