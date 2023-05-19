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Звезда сериалов «СашаТаня» и «Кто в доме хозяин?» родила первенца

Время летит настолько быстро, что актеры, которые, казалось бы, еще совсем недавно прославились своими детскими ролями, сейчас уже вовсю сами становятся родителями. Вчера радостной новостью о появлении первенца в личном блоге поделилась Дарья Бондаренко. Девушка известна российским зрителям по сериалу «Кто в доме хозяин?», в котором она сыграла дочку главного героя — Веронику Воронину. Также Дарья снималась в таких популярных проектах, как «СашаТаня», «Папины дочки» и «Склифосовский».

Звезда «Кто в доме хозяин?» родила первенца
© Super.ru

17 мая Дарья отпраздновала 31-летие, а уже на следующий день впервые стала мамой. Об этом своим подписчикам актриса сообщила в запрещенной соцсети. «Сегодня, 18 мая 2023 года в 9:43 утра мы с мужем стали родителями! Решила не оставлять себя без подарка к собственному дню рождения», — написала Дарья и опубликовала фото с супругом, сделанное еще во время беременности.

О личной жизни актриса практически не распространяется. Известно, что в ноябре она вышла замуж за своего избранника — тренера по фехтованию Данилу Рубцова. Пара до последнего момента скрывала скорое пополнение в семье. Зато теперь мы все вместе можем порадоваться за новоиспеченных родителей!

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