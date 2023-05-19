Гоар Аветисян показала грудь после новостей о некрозе из-за пластики

Популярная визажистка Гоа р Аветисян по казала результат новой пластической операции, тяжелое восстановление от которой заняло более двух месяцев. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер уменьшила грудь у звездного хирурга Тимура Хайдарова, однако после операции рана на бюсте плохо заживала, из-за чего впоследствии у нее начался некроз. По словам знаменитости, реабилитация после хирургического вмешательства заняла больше времени, чем предполагалось, но сейчас она чувствует себя лучше.