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1 час назад

Юлия Меньшова готовится к пополнению в семье

Eva.ru

Юлия Меньшова часто берет интервью у знаменитых артистов, но о своей жизни старается многое не рассказывать. Однако поклонникам все же удалось узнать, что телеведущая готовится в пополнению в семьи.

Юлия Меньшова готовится к пополнению в семье
Фото: Eva.ruEva.ru

Юлия Меньшова вырастила с мужем Игорем Гординым двоих детей. Старшему из них — сыну Андрею уже 25 лет. Юноша несколько лет счастлив в романтических отношениях с актрисой Марией Кукушкиной. Девушка известна публике по небольшой роли в сериале «Триггер» и еще паре тройке второстепенных ролей в популярных проектах. Она окончила Ярославский театральный институт и на пару лет старше будущего мужа.

Известно, что предложение руки и сердца Андрей сделал Кукушкиной еще в прошлом году, а теперь влюбленные активно начали готовиться к свадьбе. Поводом для слухов послужила просьба Андрея, с которой он обратился к подписчикам своего микроблога. Молодой режиссер попросил помочь ему найти фотографа на предстоящую свадьбу.

Меньшова пока никак не прокомментировала грядущее расширение семьи и свой новый статус. Однако поговаривают, что Мария смогла войти в звездный клан и была принята в нем с любовью.

Звёзды,Игорь Гордин,Юлия Меньшова,
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