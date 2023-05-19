Юлия Меньшова готовится к пополнению в семье

Юлия Меньшова часто берет интервью у знаменитых артистов, но о своей жизни старается многое не рассказывать. Однако поклонникам все же удалось узнать, что телеведущая готовится в пополнению в семьи.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Юлия Меньшова вырастила с мужем Игорем Гординым двоих детей. Старшему из них — сыну Андрею уже 25 лет. Юноша несколько лет счастлив в романтических отношениях с актрисой Марией Кукушкиной. Девушка известна публике по небольшой роли в сериале «Триггер» и еще паре тройке второстепенных ролей в популярных проектах. Она окончила Ярославский театральный институт и на пару лет старше будущего мужа.

Известно, что предложение руки и сердца Андрей сделал Кукушкиной еще в прошлом году, а теперь влюбленные активно начали готовиться к свадьбе. Поводом для слухов послужила просьба Андрея, с которой он обратился к подписчикам своего микроблога. Молодой режиссер попросил помочь ему найти фотографа на предстоящую свадьбу.