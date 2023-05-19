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Оксану Федорову заподозрили в третьей беременности

Оксана Федорова уже много лет счастлива в браке с Андреем Бородиным. Супругу она родила двоих детей: сына Федор и дочь Елизавету.

Оксану Федорову заподозрили в третьей беременности
© New Magazine

Телеведущая признается, что беременность далась ей тяжело. Чтобы осуществить свою мечту о материнстве, Оксана долго молилась. Она считает, что именно благодаря молитве смогла забеременеть. Женщина не отрицает, что хотела бы стать мамой в третий раз. Поэтому в сети нередко ходят слухи о возможной беременности Оксаны.

Однако информация еще ни разу не подтвердилась. Недавно поклонники вновь заподозрили «Мисс Вселенную» в интересном положении. Дело в том, что знаменитость опубликовала новое фото, на котором предстала в платье свободного кроя. Линия талии, сшитая под грудью, спровоцировала видимость округлившегося беременного животика.

Белое платье, расшитое цветами с объемными рукавами-фонариками побудило фолловеров думать о том, что звезда «Спокойной ночи, малыши» ждёт появления на свет третьего ребёнка. Сама Федорова пока никак не прокомментировала догадки пользователей Сети.

Но несмотря на то, что однажды Оксана Федорова размышляла о том, чтобы стать мамой в третий раз, сейчас она приверженец иного мнения. Оксана и ее супруг отказались от идеи стать многодетными родителями, так как дети подросли и они почувствовали свободу.

Звезда больше хочет уделять времени себе и своим интересам, нежели вновь погрязнуть в детских пеленках. «Я немного почувствовала облегчение, когда я могу обратиться к себе», – говорит Оксана. На данный момент она не готова жертвовать свое время на новорождённого. Фото: социальные сети.

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