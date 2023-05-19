Модель и блогерша Анастасия Решетова отказалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отвечать на вопросы о личной жизни.

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Решетова пошутила, что встречается со своим отражением каждое утро. Она заявила, что не намерена транслировать свои романы на публику. Модель объяснила, что так ей спокойнее.

«В этом, конечно, есть минус — разные идиоты начинают мне целенаправленно приписывать всех подряд», — пожаловалась блогерша.

Решетова получила наибольшую известность после романа с рэпером Тимати. Пара встречалась с 2014 по 2020 год. В их союзе родился сын Ратмир в 2019 году. По словам блогерши, причиной для расставания стало то, что пара отдалилась друг от друга. Модель рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми.