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Модель Анастасия Решетова пошутила, что встречается со своим отражением

Модель и блогерша Анастасия Решетова отказалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отвечать на вопросы о личной жизни.

Решетова пошутила, что встречается со своим отражением
© Газета.Ru

Решетова пошутила, что встречается со своим отражением каждое утро. Она заявила, что не намерена транслировать свои романы на публику. Модель объяснила, что так ей спокойнее.

«В этом, конечно, есть минус — разные идиоты начинают мне целенаправленно приписывать всех подряд», — пожаловалась блогерша.

Решетова получила наибольшую известность после романа с рэпером Тимати. Пара встречалась с 2014 по 2020 год. В их союзе родился сын Ратмир в 2019 году. По словам блогерши, причиной для расставания стало то, что пара отдалилась друг от друга. Модель рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми.

Ранее Решетова посоветовала критикам следить за собой после обвинений в нездоровой худобе. Она считает критику «глупым и некрасивым» поведением. По словам звезды, на данный момент она выглядит «максимально естественно и органично самой себе». Модель заявила, что не нуждается в чужом одобрении.

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