Модель и блогерша Анастасия Решетова отказалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отвечать на вопросы о личной жизни.
Решетова пошутила, что встречается со своим отражением каждое утро. Она заявила, что не намерена транслировать свои романы на публику. Модель объяснила, что так ей спокойнее.
«В этом, конечно, есть минус — разные идиоты начинают мне целенаправленно приписывать всех подряд», — пожаловалась блогерша.
Решетова получила наибольшую известность после романа с рэпером Тимати. Пара встречалась с 2014 по 2020 год. В их союзе родился сын Ратмир в 2019 году. По словам блогерши, причиной для расставания стало то, что пара отдалилась друг от друга. Модель рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми.
Ранее Решетова посоветовала критикам следить за собой после обвинений в нездоровой худобе. Она считает критику «глупым и некрасивым» поведением. По словам звезды, на данный момент она выглядит «максимально естественно и органично самой себе». Модель заявила, что не нуждается в чужом одобрении.