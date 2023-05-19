5 звездных жертв пластических хирургов

Эти пять персон известны не только как профессионалы своего дела, но и как звезды, которым пластика не пошла во благо.

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Правда, они стали жертвами не столько хирургов, сколько собственных несбыточных надежд на вечную молодость.

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Донателла Версаче

Донателла, без сомнения, одна из самых влиятельных женщин в мире моды, но фамилия Версаче известна даже тем, кто совсем не интересуется индустрией. Сестра основателя бренда Джанни Версаче стала главным дизайнером в 1997 году, когда брата убили. Будучи лицом марки, знаменитость не хотела мириться с возрастными изменениями и сделала ряд процедур. К сожалению, последствия были неудачными и обсуждались не меньше показов.

Микки Рурк

Роли в фильмах «Девять с половиной недель» и «Бойцовая рыбка» сделали молодого Микки секс-символом Голливуда. Но звезду тянуло на ринг, и там соперники заметно «подкорректировали» его лицо. В 2000-х актер решился прибегнуть к помощи хирургов, исправил нос и восстановил скулу. В общем-то, операции прошли успешно, но Микки Рурк стремился к идеалу и надеялся на ботокс. Лицо поплыло, и он вновь обратился к специалистам — на этот раз для ликвидации последствий уколов красоты. Но добиться прежнего внешнего вида так и не удалось, стало только хуже: появились бугры, а от прежнего брутального контура лица не осталось и следа.

Тори Спеллинг

Звезда «Беверли-Хиллз 90210» вызвала очередной всплеск интереса к своей персоне не яркими ролями, а неудачной маммопластикой. Груди знаменитости с имплантатами стали выглядеть странно и неестественно из-за специфического промежутка между ними. Время звезду не пощадило, и, несмотря на неудачное знакомство с пластической хирургией, Тори рискнула модифицировать лицо. Теперь оно постоянно выглядит опухшим даже под плотным макияжем.

Майкл Джексон

Король поп-музыки за время своей карьеры менялся на глазах — отрицать пластику было бы глупо. Певец признался только в трех операциях: якобы две понадобились, чтобы кардинально изменить форму носа и еще одна позволила обзавестись ямочкой на подбородке. Эксперты, впрочем, подозревают, что вмешательств было гораздо больше, но Майкл объяснял изменения диетой и старением. Неужто отказ от мяса меняет геометрию лица? В то же время радикальное изменение цвета кожи произошло естественным путем в результате редкой болезни — витилиго.

Рене Зеллвегер