5 звездных жертв пластических хирургов
Эти пять персон известны не только как профессионалы своего дела, но и как звезды, которым пластика не пошла во благо.
Правда, они стали жертвами не столько хирургов, сколько собственных несбыточных надежд на вечную молодость.
Донателла Версаче
Донателла, без сомнения, одна из самых влиятельных женщин в мире моды, но фамилия Версаче известна даже тем, кто совсем не интересуется индустрией. Сестра основателя бренда Джанни Версаче стала главным дизайнером в 1997 году, когда брата убили. Будучи лицом марки, знаменитость не хотела мириться с возрастными изменениями и сделала ряд процедур. К сожалению, последствия были неудачными и обсуждались не меньше показов.
Микки Рурк
Роли в фильмах «Девять с половиной недель» и «Бойцовая рыбка» сделали молодого Микки секс-символом Голливуда. Но звезду тянуло на ринг, и там соперники заметно «подкорректировали» его лицо. В 2000-х актер решился прибегнуть к помощи хирургов, исправил нос и восстановил скулу. В общем-то, операции прошли успешно, но Микки Рурк стремился к идеалу и надеялся на ботокс. Лицо поплыло, и он вновь обратился к специалистам — на этот раз для ликвидации последствий уколов красоты. Но добиться прежнего внешнего вида так и не удалось, стало только хуже: появились бугры, а от прежнего брутального контура лица не осталось и следа.
Тори Спеллинг
Звезда «Беверли-Хиллз 90210» вызвала очередной всплеск интереса к своей персоне не яркими ролями, а неудачной маммопластикой. Груди знаменитости с имплантатами стали выглядеть странно и неестественно из-за специфического промежутка между ними. Время звезду не пощадило, и, несмотря на неудачное знакомство с пластической хирургией, Тори рискнула модифицировать лицо. Теперь оно постоянно выглядит опухшим даже под плотным макияжем.
Майкл Джексон
Король поп-музыки за время своей карьеры менялся на глазах — отрицать пластику было бы глупо. Певец признался только в трех операциях: якобы две понадобились, чтобы кардинально изменить форму носа и еще одна позволила обзавестись ямочкой на подбородке. Эксперты, впрочем, подозревают, что вмешательств было гораздо больше, но Майкл объяснял изменения диетой и старением. Неужто отказ от мяса меняет геометрию лица? В то же время радикальное изменение цвета кожи произошло естественным путем в результате редкой болезни — витилиго.
Рене Зеллвегер
Роль «среднестатистической» 30-летней девушки, ради которой даже пришлось набрать больше 10 килограммов, принесла Рене Зеллвегер широкую популярность. Миловидная Бриджит Джонс полюбилась зрителю: наверняка в героине многие узнали себя. Вскоре звезда столкнулась с проблемами психологического характера, личностным кризисом она позже объясняла свои редкие выходы на публику. И буквально каждое появление было ознаменовано новинками во внешности. Актриса тему пластики старается игнорировать, но изменения налицо и на лице — влияние уколов красоты видны невооруженным глазом. К тому же специалисты уверены, что и без хирургии не обошлось: вероятно, Рене не устояла перед подтяжкой и в результате распрощалась с прежней естественной красотой навсегда.