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Башмет признался в любви к Арбениной

При маэстро о поп-музыке и говорить-то неловко. Но оказалось, что он хорошо разбирается в ней. И даже имеет любимых исполнителей!

Башмет признался в любви к Арбениной
© Мир новостей

- Для меня в музыке - симфонической или популярной - есть только одно мерило: талантливо или нет - я оцениваю всегда лишь это, - говорит Башмет. - Например, я считаю гениальным исполнителем Людмилу Зыкину. Лет пять назад во время международного музыкального фестиваля, который я провожу в Ярославле, в ресторане зазвучала «Течет Волга». Так больше никто не споет!

И все-таки некоторые современные исполнители удостоились похвалы маэстро.

- Мне нравятся какие-то вещи у Стинга, у Мэрайи Кэри, даже у Земфиры, - признается музыкант. - У той же Дианы Арбениной есть очень талантливые произведения.

С Дианой Арбениной, кстати, они даже выступали вместе. Их творческое знакомство состоялось в 2013 году. Потом группа «Ночные снайперы» и симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета выходили вместе на сцену и в Зимнем театре Сочи, и в столичном «Крокусе».

Сегодня часто говорят, что искусство переживает кризис, упадок, что оно достигло дна, но Юрий Абрамович уверен, что происходящие вокруг процессы породят новых гениев:

- Сейчас такое острое время, которое я могу сравнить с высшей стадией возбуждения вулкана, когда земля уже дрожит и вот-вот рванет лава. Это порождает в творческих людях темы, остроту восприятия. В итоге скоро появятся шедевры в литературе, живописи, музыке. Все, что касается души, сейчас находится в кульминационном моменте развития. Это как крещендо в музыке - теперь самое интересное!

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