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Беременная Карли Клосс появилась в золотом платье на Каннском кинофестивале 2023

Карли Клосс ошеломила своим выбором платья для красной дорожки Каннского кинофестиваля. Модель буквально сияла, и дело не только в образе! Она выглядела как греческая богиня на премьере фильма про Индиану Джонса, нежно придерживая свой беременный живот. Карли блистала в золотом наряде от Dior на одно плечо с подходящей плетёной отделкой на талии. Мягкая плиссированная ткань переходила с плеч в эффектный шлейф, который тянулся за ней, когда Карли кружилась перед фотографами.

Беременная Клосс появилась в золотом платье на Каннском кинофестивале
© Mainstyle

Модель добавила элегантный аксессуар в виде тонкого золотого ободка с сетчатой вуалью, драпирующейся на лице, а также сделала дымчатый макияж глаз и нанесла помаду терракотового цвета. Красавица также не забыла про пару сверкающих бриллиантовых серёжек от Chopard и бриллиантовый браслет вместе с огромным обручальным кольцом, вес которого оценивается в 7-8 каратов.

Клосс несколько лет назад вышла замуж за 37-летнего Джоша Кушнера и в 2021 родила от него сына Леви. А в начале этого месяца на Met Gala мы узнали, что семья находится в трепетном ожидании второго малыша!

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