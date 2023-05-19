Беременная Клосс появилась в золотом платье на Каннском кинофестивале

Карли Клосс ошеломила своим выбором платья для красной дорожки Каннского кинофестиваля. Модель буквально сияла, и дело не только в образе! Она выглядела как греческая богиня на премьере фильма про Индиану Джонса, нежно придерживая свой беременный живот. Карли блистала в золотом наряде от Dior на одно плечо с подходящей плетёной отделкой на талии. Мягкая плиссированная ткань переходила с плеч в эффектный шлейф, который тянулся за ней, когда Карли кружилась перед фотографами.

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Модель добавила элегантный аксессуар в виде тонкого золотого ободка с сетчатой вуалью, драпирующейся на лице, а также сделала дымчатый макияж глаз и нанесла помаду терракотового цвета. Красавица также не забыла про пару сверкающих бриллиантовых серёжек от Chopard и бриллиантовый браслет вместе с огромным обручальным кольцом, вес которого оценивается в 7-8 каратов.