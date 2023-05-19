Майли Сайрус рассказала, как она познакомилась со своим бойфрендом Максом Морандо
Майли Сайрус рассказала, что познакомилась со своим парнем Максом Морандо с помощью старого доброго способа. «Нас пригласили на свидание вслепую. Ну, для меня это было вслепую, а для него не совсем», — рассказала 30-летняя певица в интервью британскому Vogue, опубликованном в четверг.
Звезда начала встречаться с 24-летним музыкантом пару лет назад, но только сейчас она впервые рассказала о нём публично. «Я подумала: "Самое худшее, что может случиться, это то, что я уйду"», — сказала она об их первой встрече.
Когда Макс позвонил артистке в середине интервью, зазвучала песня Tyrone от Эрики Баду. Влюблённая звезда назвала этот рингтон подходящим для сексуального парня. Слухи о романе пары появились в ноябре 2021 года, когда их заметили уютно устроившимися на показе Gucci Love Parade. В конце концов, отношения стали очевидны, когда пару заметили в Западном Голливуде в апреле прошлого года. «Они вместе уже около года, и Майли очень счастлива. Все члены её семьи любят их и считают, что они очень хорошо подходят друг другу», — сказал инсайдер в то время.