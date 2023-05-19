Сайрус рассказала, как она познакомилась со своим бойфрендом

Майли Сайрус рассказала, что познакомилась со своим парнем Максом Морандо с помощью старого доброго способа. «Нас пригласили на свидание вслепую. Ну, для меня это было вслепую, а для него не совсем», — рассказала 30-летняя певица в интервью британскому Vogue, опубликованном в четверг.

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Звезда начала встречаться с 24-летним музыкантом пару лет назад, но только сейчас она впервые рассказала о нём публично. «Я подумала: "Самое худшее, что может случиться, это то, что я уйду"», — сказала она об их первой встрече.