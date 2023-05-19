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Стало известно, где последние 14 лет живет Савельева

Экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева удивила так удивила. Сегодня подписчики певицы, сбитые с толку многочисленными фото из Израиля, спросили, а где, собственно, она сейчас живет. Правильно ли, мол, все поняли, что Саша с семьей перебралась за границу.

Стало известно, где последние 14 лет живет Савельева
© Super.ru

Признаться, ответ удивил и нас. Оказалось, что вот уже целых 14 лет, с тех самых пор, как обрели друг друга, Саша и ее муж Кирилл Сафонов живут не в России. «Мы живем, как жили последние 14 лет со дня нашего с Кириллом знакомства. Почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять», — заявила артистка в сторис в запрещенной сети.

Да ок. Мы только рады: море, солнце и вообще климат отличный, что уж. Просто действительно даже и не предполагали.

Ранее Саша Савельева сменила имя и профессию, призналась, что страдала послеродовой депрессией, а также поделилась редкими кадрами подросшего сына: певица до сих пор скрывает его лицо.

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