Зара раскрыла подробности нового музыкального альбома

Российская певица Зара призналась, что испытала сложности с записью нового альбома «Песни моего сердца» на курдском языке. У артистки возникли проблемы с акцентом несмотря на то, что родители девушки общаются именно на этом языке.

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В новом альбоме Зара исполнила все песни на диалекте курманджи, на котором говорят ее родители. Звезда отметила, что он ей дался нелегко из-за акцента. Сложности возникли не только с произношением, но и с поиском музыкантов, поэтому работа затянулась на несколько лет. По словам артистки, пластинка ждала выхода с 2018 года.

«Работа очень важная для меня, потому что найти музыкантов по всему свету, которые могли бы поддержать меня в этом направлении, было очень сложно», – подчеркнула певица.

Несмотря на проблемы при записи альбома, девушка отметила, что уже получает хвалебные отзывы из разных уголков мира.