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Зара раскрыла подробности нового музыкального альбома: «Было очень сложно»

Российская певица Зара призналась, что испытала сложности с записью нового альбома «Песни моего сердца» на курдском языке. У артистки возникли проблемы с акцентом несмотря на то, что родители девушки общаются именно на этом языке.

Зара раскрыла подробности нового музыкального альбома
© @zara_music

В новом альбоме Зара исполнила все песни на диалекте курманджи, на котором говорят ее родители. Звезда отметила, что он ей дался нелегко из-за акцента. Сложности возникли не только с произношением, но и с поиском музыкантов, поэтому работа затянулась на несколько лет. По словам артистки, пластинка ждала выхода с 2018 года.

«Работа очень важная для меня, потому что найти музыкантов по всему свету, которые могли бы поддержать меня в этом направлении, было очень сложно», – подчеркнула певица.

Несмотря на проблемы при записи альбома, девушка отметила, что уже получает хвалебные отзывы из разных уголков мира.

Летом певица планирует выпустить несколько песен на русском языке. Их она исполнит на концерте-моноспектакле в Москве, который состоится в ноябре 2023 года. На нем Зара собирается спеть романсы, этническую музыку и эстрадные хиты, давно известные зрителю, узнал «ФедералПресс».

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