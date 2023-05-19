ЮрКисс спровоцировал слухи о расставании с Чеботиной: «Девушки у меня нет»
Поклонники звезд считали, что они скоро поженятся.
Певица Люся Чеботина несколько лет состояла в отношениях с коллегой Юрием Киселевым, который больше известен как ЮрКисс. Во многих интервью избранники признавались друг другу в любви и провоцировали слухи о свадьбе.
Однако сейчас стало известно, что пара рассталась. Киселев признался, что его сердце свободно. «Девушки у меня нет», — заявил артист в шоу Big Russian Boss.
При этом ЮрКисс отказался комментировать расставание с Чеботиной. А еще совсем недавно исполнитель заступался за знаменитость, у которой произошел конфликт с блогершой Идой Галич.